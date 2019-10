Els mossos d’esquadra van denunciar ahir a la tarda un conductor de 24 anys i nacionalitat andorrana com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el trànsit. Els fets van tenir lloc al municipi de Montferrer, situat a la comarca de l’Alt Urgell, al punt quilomètric 232 de l’N-260.

Concretament, els fets van tenir lloc pels volts de les cinc de la tarda, quan el jove va ser sorprès per un control mentre conduïa el turisme, un Mercedes SLK Kompressor amb matrícula andorrana, a 197 quilòmetres per hora en un tram on la velocitat màxima està limitada a 90