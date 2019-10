L’exsecretari d’Estat d’Economia i Empresa és el principal candidat per ser el substitut de Tomàs Gea

Salustià Chato serà el proper secretari general de la Federació Andorrana de Futbol si no hi ha cap canvi d’última hora. L’exsecretari d’Estat d’Economia i Empresa de l’executiu tripartit és el principal candidat per ocupar el càrrec que va deixar vacant Tomàs Gea quan va esclatar l’operació Cautxú i va ser empresonat, i segons ha pogut saber el Diari, Chato s’hi incorporarà properament un cop s’acabin de tancar alguns serrells pendents, com ara una excedència per deixar de manera temporal la plaça de funcionari a l’administració com a cap d’àrea del departament de Pressupost i Patrimoni.

