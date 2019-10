Sis projectes participen a la tercera edició del Demo Day

Quatre de les propostes presentades a la jornada s'han creat des del NIU, el viver d'empreses d'Andorra Telecom

Sis projectes participen al Demo Day

21/10/2019

Andorra la Vella

La tercera edició del Demo Day, la jornada de presentació de projectes emprenedors que organitza Andorra Telecom per trobar inversors, s'ha iniciat aquest matí a la sala d'actes de Caldea amb la participació de sis projectes relacionats amb la tecnologia.

Quatre dels projectes participants són creats des del NIU, el víver d'empreses d'Andorra Telecom, i tracten àmbits com una aplicació que elabora plans d'entrenament a mida, un programari de gestió orientada al sector de les finances i les assegurances, una eina per al sector industrial desenvolupada amb 'blockchain', i una eina de suport a les botigues de les plataformes de venda en línia. Pel que fa als projectes externs, un consisteix en un agregador industrial i l'altre en sistemes d'avions no tripulats. A l'acte també s'ha presentat l'evolució de l'eina de pagament 'paymeter', una aplicació que va sorgir del NIU a través de l'impulsor i emprenedor David Tiago. El director d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha reconegut que "Una pràctica habitual dins el món de l'emprenedoria és tenir dies que són un aparador". Així mateix, Nadal ha reconegut que la falta d'inversió fa que "la mortaldat dels projectes és molt elevada", i que "un 70-80% no es poden tirar endavant".