Silvestre es mostra sorprès per l'ajornament del judici del 'cas BPA'

El lletrat assegura que esperava que el fiscal general es retirés de la causa per la recusació que li ha plantejat

Actualitzada 21/10/2019 a les 13:08

Redacció Andorra la Vella

Josep Antoni Silvestre ha manifestat avui que està "sorprès" per l'ajornament de la vista del cas BPA perquè ell hagi recusat al fiscal Alfons Alberca. Ha remarcat que és una decisió que ha adoptat el Tribunal de Corts i que ell no volia que hi hagués una nova suspensió i que considerava que el judici podria continuar perquè el fiscal s'hagués apartat de la causa perquè hi ha més representants del ministeri públic per portar el dossier. El lletrat ha convocat a la premsa per parlar dels diferents afers judicials que té oberts i ha reiterat que se sent perseguit per la Justícia a Andorra per les decisions que es prenen en les causes que porta i ha assenyalat que la sala penal del Superior està posant moltes traves i no accepta els recursos que ha presentat per les recusacions que va presentar contra els magistrats.

Silvestre ha explicat que encara no ha decidit que farà amb la recusació del fiscal general perquè té l'opció de portar la causa al Constitucional, d'anar per la jurisdicció ordinària basant-se en la Llei del Consell Superior de la Justícia, anar directament a l'ONU o al Tribunal Europeu d'Estrasburg, demanar l'empara del Col·legi d'Advocats o recórrer al Raonador. L'advocat ha declarat que és necessari canviar el model d'elecció del fiscal general de l'Estat i ha proposat seguir el sistema dels Estats Units on els candidats es presenten per ser escollits i també ha destacat que no pot ser que el fiscal estigui en contacte amb els magistrats que porten una causa i que vagin junts a esmorzar, com ha indicat ell ha vist que succeix ara.