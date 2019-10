Actualitzada 21/10/2019 a les 06:56

El departament de Mobilitat va informar ahir al migdia al compte de Twitter de retencions de fins a un quilòmetre per sortir del Principat per la frontera hispanoandorrana. Així mateix, va notificar que hi havia trànsit dens a la carretera general 1, concretament a l’entrada de Sant Julià de Lòria i al túnel de Tàpia. Durant la tarda, la circulació va ser fluida i sense incidències.