Ramaders d'Andorra vol diversificar els productes

L'entitat, la qual ha celebrat els 20 anys de la seva creació, pretén comercialitzar la carn amb nous formats als supermercats

Els ramaders d'Andorra volen diversificar els productes per arribar a més gent La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, a la celebració dels 20 anys de Ramaders d'Andorra Eva Bosch

Ramaders d'Andorra vol diversificar i valoritzar els seus productes per tal d'arribar a un volum més gran de clientela. El gerent de l'entitat, Gerard Martínez, ha explicat durant el dinar de celebració dels 20 anys de l'associació, que la intenció és "valoritzar més el producte, i això es pot fer amb diferents tipus de formats. És veritat que ara molta gent no té temps d'anar a la carnisseria, molta gent compra barquetes a la benzinera o supermercats. Per tant, la intenció és també arribar a aquest tipus de client amb una safata molt atractiva i sostenible". Per dur-ho a terme, Ramaders d'Andorra farà una campanya de comunicació per donar visibilitat al producte i a la seva vinculació amb el territori, i posarà a la venda directament a la restauració posant en valor la traçabilitat i la qualitat del producte.

Ramaders d'Andorra ha celebrat un dinar a l'explotació ramadera d’Arans per tal de mostrar la carn que comercialitza a la premsa i a diverses personalitats polítiques, com la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, o el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba. Calvó ha fet un balanç positiu d'aquests 20 anys perquè, segons ha dit, és un projecte consolidat "que va començar amb 15 socis i ara en té 60 i pràcticament tota la carn de vedella es comercialitza a través de la societat, distribuïnt el seu producte a 29 establiments. Entenem que és un producte que respon molt al que vol el consumidor avui dia, que és traçabilitat, qualitat, protecció de medi ambient i benestar animal". La ministra ha exposat que el consumidor cada vegada està més informat i es preocupa més del que menja i "nosaltres enteníem que havíem d'explicar que aquest producte respon als neguits que pugui tenir. A més, és un producte essencial per a la preservació de la ramaderia al nostre país, que contribueix que es segueixi tenint bestiar a les muntanyes i a seguir preservant i netejant les muntanyes a favor de les muntanyes dels prats de Dall". Des de la seva creació l’entitat ramadera ha subministrat un total de 24.903.580 quilos de carn bovina, 497.325 quilos de carn equina i 1.215.695 quilos de carn ovina i de cabrum.