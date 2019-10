Un turista de 40 anys va ser arrestat diumenge al matí per donar una taxa d'alcoholèmia de 2,20 grams per litre

La policia va detenir la matinada del dissabte un jove no resident de 24 anys com a presumpte autor de dues agressions al Pas de la Casa. Els agents van ser requerits al servei d'urgències del Pas per una víctima que havia estat agredida a la via pública per una discussió i, posteriorment, van rebre un altre requeriment per una agressió feta amb un spray de defensa. A través de l'enquesta efectuada pels agents es va poder identificar i controlar el detingut per un delicte de seguretat col·lectiva, integritat física i moral.

Els agents van arrestar un turista de 40 anys que conduia diumenge a les 7 del matí amb una taxa d'alcoholèmia de 2,20 grams per litre. Els controls rutinaris de la policia també va permetre detenir un resident de la mateixa edat amb una taxa d'1,95 grmas per litre i un home de 65 anys que va provocar un accident amb danys materials i va donar positiu amb 1,74 grams per litre.