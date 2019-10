El Servei meteorològic d'Andorra preveu que les precipitaicons de demà acumulins fins a 120 mm a l'est del país i el vent arribi als 100 quilòmetres per hora

21/10/2019

Andorra la Vella

El Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís taronja per les fortes pluges i l'acumulació de precipitacions que es preveuen per demà entre les 6 del matí fins al migdia de dimecres. Les primeres precipitacions seran generalitzades i intenses al matí i aniran disminuint a la tarda. Aquestes pluges poden acumular fins a 120 mm a l'est del país i 80 al nord-oest i es preveu que les ràfegues de vent del sud-est arribin als 100 quilòmetres per hora als cims i als 60 als fons de la vall.