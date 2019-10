A judici per un ordinador

Un portàtil, un mòbil i dos discs durs són motius suficients per arribar al Tribunal Superior. És el cas d’una família que vol recuperar els objectes del pare, acusat d’un delicte major d’actes sexuals sense consentiment. Fiscalia s’hi oposa pel material pornogràfic guardat.

El Tribunal Superior va deixar vist per a sentència aquesta setmana el recurs de la defensa per l’ordinador d’un difunt. Tot i semblar un judici menor que no hauria d’arribar a una instància com el Tribunal Superior, la història deriva d’un cas de delicte major d’actes sexuals sense consentiment a una menor de 14 anys amb l’agreujant que l’autor era una persona amb autoritat familiar, el pare.

Tot va començar fa uns anys amb el cas d’un pare que va abusar de la seva filla menor d’edat, amb qui va tenir relacions sexuals sense consentiment repetides vegades. La nena, esgotada de