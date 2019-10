Marsol apel·la al sentit comú per arribar a un acord amb L'A

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va apel·lar ahir al sentit comú per arribar finalment a un acord amb Liberals (L’A) de cara a fer llista a la capital per a les eleccions comunals del 15 de desembre. “Confio que tots tindrem el sentit comú i la capacitat de veure que el que importa és Andorra la Vella”, va explicar Marsol, que va expressar el seu desig que totes les parts puguin veure “que és necessari unir forces per tirar endavant la parròquia” i continuar amb un projecte que “ha fet sortir Andorra la Vella del gris que