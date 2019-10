El Govern aprovarà de manera imminent un decret d’acreditació que podrà impedir l’entrada al sistema de salut públic si hi ha sobreoferta en aquella especialitat

El decret d’acreditació que el Govern ha d’aprovar en les properes setmanes servirà com a barrera per impedir que nous professionals sanitaris signin conveni amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) si pertanyen a un sector on s’ha constatat que hi ha sobreoferta. Una mesura únicament prevista per als professionals forans i no per a andorrans o residents perquè, justifica el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, “a una persona que viu al país, que s’ha anat a formar a fora i que torna, li deixarem la porta oberta perquè ens interessa recuperar talent”.

El titular de Salut explica