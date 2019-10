El ministre de Salut destaca que haurà de sorgir d’una iniciativa privada i que s’haurà de buscar un “mecenes ”

L’administració pública vol impulsar un centre de suport per als malalts de càncer, conegut com a centre d’atenció Maggie’s. Així ho va afirmar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant les conferències realitzades en el Dia mundial del Càncer de Mama a la Llacuna. “La meva voluntat és impulsar una iniciativa d’aquesta mena a Andorra, ja que penso que les pacients afectades es veurien reforçades i tindria un valor molt important per la dona”, va indicar Martínez Benazet.

El ministre també va explicar la tipologia d’aquestes infraestructures, que “són centres on es tracta tot l’entorn de la malaltia oncològica,

