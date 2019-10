Proposta perquè el Consell declari l'estat d'emergència climàtica

Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, amb l’aval del Govern i impulsats pels joves de Fridays for Future, van entrar ahir una proposta de llei al registre del Consell General per tal que es declari l’emergència climàtica, en la línia que ho estan fent altres estats del món.

La proposta fixa objectius a llarg termini, i es marca el primer horitzó vers l’any 2030. El que caldria assolir llavors és la generació d’un trenta-tres per cent d’energia pròpia i verda. Cal recordar en aquest sentit que, actualment, la majoria d’electricitat que arriba al Principat s’importa de França i Catalunya, sense ser verda.

#6 FORN INCINERADOR

(19/10/19 14:12)



#5 Lauredia

(19/10/19 13:56)



#4 Carles Campolongo

(19/10/19 11:28)



#3 catalina la remolina

(19/10/19 11:28)



#2 Carles Campolongo

(19/10/19 11:24)



#1 Andorra global

(19/10/19 09:08)