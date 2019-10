Manifesta que si el CSJ no rep més mitjans una altra opció és la de modificar la llei per regular la possibilitat de vetar jutges

El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va demanar ahir, durant la celebració de l’obertura de l’any judicial, més recursos humans per fer front a les recusacions de magistrats. Casadevall va considerar que a l’escenari actual que viu la Justícia a Andorra és necessari tenir més magistrats de recanvi. “El que volem és poder jutjar”, va afirmar el president del CSJ. Casadevall va posar com a exemple la situació del judici del cas BPA. “Si les recusacions continuen i no tenim gent per fer el judici, necessitarem més magistrats”, va explicar, i va proposar una figura