Les persones que cerquen feina augmenten un deu per cent respecte d'ara fa un any

Actualitzada 18/10/2019 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

L’atur creix a Andorra. Això es desprèn de les xifres que va fer públiques ahir l’Institut d’Estadística. Tant si la comparativa es fa respecte al mes d’agost, com si es fa agafant com a referència el de setembre de l’any passat, les xifres s’han incrementat.

El total de persones que estan en recerca activa de feina és de 413, que suposa un increment del 9,5% respecte d’ara fa un any i un augment percentual de 4,8 punts respecte a l’agost.

Per altra banda, el total d’assalariats al Principat creix respecte a l’any passat. Actualment hi ha 38.372 persones amb sou, xifra que representa un augment de l’1,6 per cent respecte al mateix mes de l’any passat.

Les dades també mostren un creixement positiu si es té en compte l’acumulat dels darrers dotze mesos. En aquest cas, l’increment és del 2,1 per cent. Per sectors, els que més creixen són les activitats immobiliàries, el sector de la construcció i el de les activitats sanitàries, veterinaris i serveis socials.

Pel que fa a l’IPC, l’índex general de preus al consum se situa en l’1,018 per cent. Pel que fa a la variació respecte al mes passat és de l’1,7 per cent, situant d’aquesta manera en un 1,1 el percentatge acumulat de l’IPC.