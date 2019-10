La comissió de prevenció de la violència domèstica acorda revisar els protocols vigents

Actualitzada 18/10/2019 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

La comissió nacional de prevenció de la violència de gènere i domèstica va mantenir ahir a la tarda la seva setena reunió, la primera de la nova legislatura. El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, va presidir la trobada acompanyat del secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, i la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, a banda d’altres alts càr­recs del Govern.

Durant la reunió es va fer balanç de la feina feta durant la dar­rera trobada, que data del gener del 2019, i es va tractar la campanya per commemorar el Dia internacional contra la violència envers les dones, que se celebra el 25 de novembre.

A més, també es va acordar la revisió dels protocols de col·laboració entre els diferents organismes i institucions implicats en la gestió de la violència de gènere aprofitant el canvi en l’executiu. Finalment, la comissió va determinar col·laborar en els treballs per elaborar la Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes.