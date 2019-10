El PS demana empara a la Sindicatura per obtenir informació de l'AREB

Actualitzada 18/10/2019 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata va presentar ahir al matí una demanda d’empara a la Sindicatura per obtenir informació de l’AREB. Segons informa en un comunicat, el grup va prendre la decisió després que la institució s’hagi negat a facilitar les dades requerides o contestar a les preguntes escrites presentades, ja que considera que en ser l’AREB “una institució pública i accionista única de BPA, la Constitució l’obliga a rendir comptes, d’acord amb el principi de responsabilitat de la seva actuació”. En aquest sentit, Joaquim Miró, conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, aclareix que “només demanem un exercici de transparència en un dels temes més preocupants dels darrers anys”.

Entre altres qüestions, els socialdemòcrates havien demanat els balanços de BPA per poder-ne conèixer l’evolució. Una petició que els va ser denegada perquè el banc segueix sent una entitat de “naturalesa privada”, malgrat que el 100% de les accions pertanyin a una empresa pública.