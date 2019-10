Les empreses asseguren que el preu per hora ofert no els permetrà cobrir els costos

L’Associació d’Empreses de Neteja (AENA) recomana a tots els membres que no es presentin al concurs públic per licitar quatre hores de neteja de les zones comunitàries al centre penitenciari de la Comella, arran del baix preu per hora fixat pel ministeri d’Interior. En un comunicat, l’agrupació de companyies assegura que el preu màxim de l’hora de 9,42 euros, imposat al plec de bases, no cobreix les despeses de les empreses de neteja.

De fet, en el mateix text asse­nyalen que sumant els costos de transport, el salari, vacances i seguretat social de les persones treballadores, i el material de neteja,

