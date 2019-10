Reclamació per adaptar l'horari de la duana en jornades excepcionals

Actualitzada 18/10/2019 a les 12:48

ES PREVEUEN TALLS A L'N-145

Durant la jornada d’avui es preveuen talls a l’N-145, d’accés a Andorra, des de primera hora del matí. El CDR de l’Alt Urgell va anunciar ahir la convocatòria d’un esmorzar popular a la rotonda del Pifarré per iniciar les protestes. L’acció també inclou una manifestació central a les 9.30 hores a la font del passeig i a les sis de la tarda està anunciada “una acció sorpresa”. Ja ahir es va produir un tall a l’N-145 des de les 20 hores. La manifestació va tenir una durada aproximada d’una hora i va provocar retencions a la carretera d’accés a Andorra.

EL BURGOS VINDRÀ PER FRANÇA

La vaga general convocada avui a Catalunya també afectarà de retruc l’esport del país, ja que el San Pablo Burgos, rival del MoraBanc Andorra demà al Poliesportiu, va haver de canviar el seu pla de viatge per arribar al Principat. El conjunt que dirigeix l’ex-tècnic tricolor Joan Peñarroya vindrà finalment per la frontera francesa per tal d’evitar algun possible incident a les carreteres catalanes i poder disputar el partit de demà. L’expedició del Burgos ha sortit aquest matí (8.15 hores) en autocar de la ciutat castellanolleonesa i té previst entrenar aquesta tarda al Poliesportiu.

El vicepresident de l’Associació de comerciants de Riberaygua i travesseres i director d’Andorra 2000, Antoni Miralles, va demanar ahir que des de l’administració es puguin preveure allargar els horaris de la duana, tant l’espanyola com la francesa, com a previsió a jornades excepcionals que poden afectar el teixit empresarial del Principat, com seria el cas de la jornada de vaga general que té lloc avui a Catalunya. “Quan ocorre una cosa d’aquestes les duanes haurien de preveure allargar els horaris del dia anterior”, assegura Miralles, ja que manifesta que una opció per evitar afectacions és fer arribar totes les mercaderies el dia abans. Miralles considera que seria una bona opció allargar l’horari fins a les nou de la nit i que, en cas que les mercaderies arribin més tard, poguessin passar per la duana. De fet, aquest és el pla de contingència que ha dut a terme Andorra 2000 per evitar que durant la jornada d’avui hi hagi manca de producte. Miralles va manifestar que des del supermercat es va fer una planificació perquè la botiga estigui ben proveïda. “Ho teníem previst i tenim avançats tots els serveis, així com el procés de compra”, va manifestar, i va assegurar que “el client no tindrà problemes de manca de producte”. “Habitualment no som capaços de preveure-ho, però igual que en aquest cas les botigues ho hem pogut fer, les duanes també ho podrien haver previst”, va manifestar el director d’Andorra 2000.L’afectació al supermercat es notarà sobretot en l’arribada de tots aquells treballadors que viuen a la Seu d’Urgell, així com l’arribada de turistes a Andorra. “Preveiem que el nivell de turistes sigui baix i per tant el nivell d’exigència de personal serà relativament baix”, va explicar el director d’Andorra 2000.La situació que s’està vivint durant aquesta setmana a Catalu­nya s’accentuarà durant la jornada d’avui, fet que provocarà que les afectacions al transport de persones siguin més dures pels nombrosos talls de carretera que s’esperen amb suspensions i canvis diversos. Així, des de la companyia d’autocars Montmantell es va decidir cancel·lar tots els viatges per avui a la Seu d’Urgell, Lleida i Tarragona, ja que tenen en compte els aldarulls que van tenir lloc a Barcelona dimecres passat quan una companyia de busos va patir un atac i se li van trencar els miralls retrovisors. Segons la directora de Montmantell, Pili Buscall, l’afectació ahir va ser menor, però el servei de bus de les sis del matí va haver d’aturar-se a Pons durant uns instants, retingut pels manifestants, abans de poder passar en direcció cap al Principat.D’altra banda, els serveis de DirectBus a Barcelona també han quedat cancel·lats durant tot el dia, tal com va anunciar la companyia dimecres passat. Finalment, el president d’Andbus va manifestar ahir que la companyia encara no s’havia plantejat cancel·lar cap servei, tot i que s’ha informat els usuaris d’aquest servei sobre la possibilitat de canviar d’hora o línia. De moment, el bus que havia de sortir a les set ho ha fet a les cinc per tal d’evitar els primers talls que s’esperen a la Seu d’Urgell. “Anirem veient sobre la marxa si les carreteres estan tancades tot el dia o si només ho estan a estones”. Durant la jornada d’ahir, segons Vinseiro, no hi va haver afectacions destacades. En el cas de les línies d’Alsa cap a Barcelona, en principi es mantenen els serveis en espera de la situació de les carreteres.