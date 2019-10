Actualitzada 17/10/2019 a les 06:51

Caldea ha gua-nyat el premi en la categoria de millor spa de l’any 2019. Aquestes distincions les atorga Premis Wellness Experience i Caldea va ser escollit entre un total de 42 candidatures. Amb aquest premi, que gaudeix de prestigi internacional, Caldea es confirma com un spa i centre termolúdic de referència a Espanya, Portugal i Andorra. El guardó es va entregar en una gala on hi havia 300 empresaris del sector.