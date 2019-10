Astrié és el més ben situat com a segon de Marsol a la capital

Actualitzada 17/10/2019 a les 12:36

UP+DA TEMPTEJA ENRIC PUJAL TORRES

Amb la tranquil·litat que dona tenir solucionat el cap de llista per a les comunals del 15-D, amb Laura Mas al capdavant, UP+DA centra els esforços ara en qui serà l’acompanyant de l’actual consellera de Circulació, Aparcaments i Via Pública del comú d’Encamp. La formació ha fet un oferiment en ferm a l’independent Enric Pujal Torres, l’actual president de l’ACA i empresari del sector de l’esquí, i fill d’un històric liberal de la parròquia, que va ser ministre amb Marc Forné i president del Partit Liberal (PLA).

No hi ha res decidit en ferm, però un cop Demòcrates ha deixat clar que el segon de la candidatura d’Andorra la Vella serà també del partit, Conxita Marsol està treballant de valent per aconseguir el perfil de persona que considera que li pot fer més aportacions, i aquest és el conseller de Medi Ambient, David Astrié. La cònsol valora la feina que ha dut a terme durant aquest mandat alhora que s’ha destapat com una persona molt propera i que connecta amb la gent.Liberals ja té coll avall que, igual que passarà a Escaldes-Engordany i a Encamp, s’haurà de conformar amb la proposta que li ha fet arribar DA per a la nova candidatura, que per cert s’anomenarà Sumem per Andorra la Vella, i sumarà també Progressistes-SDP.Demòcrates ha proposat a L’A un lloc elegible a la llista i també formar part de la junta de govern, exactament la mateixa oferta que segurament acceptaran els progressistes, que ja han mostrat la seva conformitat a fer pinya amb Marsol.Els representants demòcrates defensen que un dels valors de la candidatura és la gestió que ha fet Marsol en aquests darrers quatre anys, que situen l’actual cònsol com una opció guanyadora, però també posen sobre la taula la feina que s’ha fet revaloritzant la parròquia, així com recuperant barris que estaven oblidats i embellint Santa Coloma, segons van destacar ahir fonts de Demòcrates.Per aquest motiu s’aposta per una candidatura continuista i això és el que reflectirà el programa electoral.Sergi Gonzàlez serà qui acompanyarà Dolors Carmona obrint la llista del PS a Andorra la Vella com a segon. L’empresari, que el 2015 ja va formar part en el quart lloc com a independent a la llista del comú, fa un pas més i puja al segon lloc. En tot moment va voler destacar ahir la bona sintonia amb la cap de llista, Dolors Carmona. Cal recordar que Gonzàlez va convertir-se en militant el juny d’aquest mateix any. En aquest sentit, va voler destacar que “vivim en una societat on t’has de moure”. La seva trajectòria política es va iniciar l’any 1998, amb participacions puntuals a les joventuts del PS. De la resta de la llista, Gonzàlez no va voler confirmar altres noms, però sí que va destacar que són una llista “d’obrers disposats a construir el present i el futur de la parròquia”.Pel que fa a terceravia, tot apunta que tornarà a confiar en Emi Matarrodona per a Andorra la Vella.