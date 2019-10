El president de la Federació d’Associacions de Gent Gran ha exposat que encara queden deures pendents, com ampliar el règim del tercer pagador a tots els actes mèdics i millorar els serveis de podologia

La festa Magna aplega uns quatre-cents padrins

Prop de 450 padrins i padrines de totes les parròquies s'han reunit a la Festa Magna, la diada de la gent gran. La celebració ha començat amb una missa a Meritxell i tot seguit s'han dirigit al complex esportiu i sociocultural d’Encamp per a gaudir d'un berenar i ball de tarda. El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, han dut a terme uns discursos en els quals han defensat les polítiques centrades en la gent gran que s'han dut a terme durant els darrers anys. Filloy ha exposat que com a novetat, aquest any s'ha retransmès en directe la missa i el ball per tota aquella gent que no ha pogut assistir.

El president de la Federació d’Associacions de Gent Gran, Félix Zapatero, ha volgut fer èmfasi en què encara queden deures pendents, com ampliar el règim del tercer pagador a tots els actes mèdics i millorar els serveis de podologia.