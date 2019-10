Joan Ramon Baiges inicia una nova etapa com a director del Diari d'Andorra

Actualitzada 15/10/2019 a les 07:04

Redacció Andorra la Vella

El periodista Joan Ramon Baiges ha estat nomenat per Premsa Andorrana, SA, nou director del Diari d’Andorra en substitució de Ricard Poy, que ha estat al capdavant de la capçalera líder a Andor­ra més d’una dècada.

Baiges és el cinquè director del rotatiu, després de Gualbert Osorio, Ignasi de Planell, Toni Farrero i Poy. L’actual director va començar la seva carrera professional al diari gironí El Punt i després d’una breu etapa en un gabinet de premsa privat va començar a treballar al Principat al Diari d’Andorra, el novembre del 1993. D’aquí va passar a El Periòdic d’Andorra, que va fundar Grupo Z, en què va arribar a exercir de sotsdirector i de director, i durant el dar­rer any va ser el director de l’Agència de Notícies Andorrana (ANA) i coordinador del diari digital Ara.ad.

Llicenciat en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, Baiges enceta aquesta segona etapa amb l’objectiu de mantenir el lideratge del Diari d’Andorra en l’escenari comunicatiu andorrà i de consolidar la seva imatge com a mitjà de referència entre els lectors del Principat, en un moment en què el país té grans reptes, com ara unes eleccions comunals, el macrojudici de BPA, les negociacions amb la UE i el fer front a un anunciat moment econòmic delicat.