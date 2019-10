Govern i l'AFA destinen 2,9 milions a cobrir les pòlisses d'Assegurances Generals

Eric Jover destaca que no hi havia garantia que en cas de sinistre els clients tinguessin la cobertura contractada

Redacció Andorra la Vella

El Govern i l'Autoritat Financera (AFA) destinen 2.950.000 milions d'euros a cobrir les pòlisses que tenia contractades Assegurances Generals, segons han explicat el ministre de Finances, Eric Jover, i el director de l'AFA, Ramon López, que han comparegut aquest migdia per donar detalls sobre la intervenció de l'asseguradora que tenia 9.000 pòlisses. Jover ha indicat que "les pòlisses no tenien les garanties de complir-se" en cas de sinistre i López ha destacat que s'han trobat "problemes greus de liquiditat" a l'entitat i per això s'ha buscat una solució provisional que doni seguretat als clients de la companyia.

La meitat dels fons són subvencions directes a les companyies asseguradores perquè puguin pagar les pòlisses de "no vida i de vida risc" als clients i 1,4 milions d'euros es destinen, entre d'altres, a quotes que es paguen mensualment i actualment no tenen garantia que es puguin pagar als usuaris, segons han explicat. Jover ha insistit que en cap cas les pòlisses passen a les "reasseguradores", si no que la titularitat continua corresponent a Assegurances Generals.



