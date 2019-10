El Tribunal de Corts ajorna el judici del 'cas BPA'

Els magistrats han decidit suspendre la vista davant la possibilitat que el lletrat Josep Antoni Silvestre porti al Tribunal Constitucional la recusació del fiscal general

Els magistrats del Tribunal de Corts han decidit ajornar el judici del cas BPA per no començar les sessions i que s'hagin de suspendre si l'advocat Josep Antoni Silvestre porta la demanda de recusació del fiscal general, Alfons Alberca, al Tribunal Constitucional. Els magistrats de Corts consideren que és quasi segur que el lletrat presentarà un recurs davant l'Alt Tribunal i han preferit no haver d'interrompre de nou la vista ja que estava previst que es celebrés a partir del 21 d'octubre i Silvestre té temps encara de presentar el recurs contra la causa que va desestimar el Consell Superior de la Justícia.

El judici del cas BPA corresponent al dossier separat del cas Gao Ping s'ha ajornat en diverses ocasions per resoldre les diverses qüestions prèvies que han anat plantejant els lletrats i de moment no hi ha cap data respecte quan es podrien reprendre les sessions que se celebren a la sala d'actes de Prada Casadet.