DA busca en Miquel Aleix el nom de consens a Escaldes

Actualitzada 15/10/2019 a les 12:40

EL COMITÈ DE DA MANTÉ TOTES LES OPCIONS OBERTES A SANT JULIÀ DE LÒRIA

Divendres es va reunir el comitè parroquial de Sant Julià de Lòria per valorar la situació en un dels territoris més complicats per a Demòcrates. Hi van assistir el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari general, Jaume Serra, per analitzar les alternatives per evitar una victòria d’Unió Laurediana.

Segons van explicar ahir fonts demòcrates, no es va arribar a cap conclusió definitiva i de moment es deixen obertes totes les possibilitats, fins i tot la de pactar amb el cònsol actual, Josep Miquel Vila, encara que aquesta és la més remota de les opcions i no s’ha descartat del tot per evitar alguna distensió interna.

Les altres dues són concórrer el 15-D amb una candidatura pròpia i la que més adeptes té, anar conjuntament amb Desperta Laurèdia, el moviment que lidera Cerni Cairat i que està generant moltes simpaties entre una part de la població i és vist com un soci preferent també per altres forces polítiques.

Per la seva banda, Vila continua treballant en la seva pròpia llista, tot i que no ha revelat encara amb qui està preparant aquesta nova proposta.



MARSOL MANTÉ LA IDEA D'UN SEGON DEL SEU PARTIT

Encara que no s’ha volgut generar gaire enrenou per evitar transmetre un clima d’enfrontament entre dos partits que són socis al Govern, el cert és que la decisió –avalada pel cap de Govern– de la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, de situar com a segona una persona de la seva confiança i, per tant, descartant un militant liberal, ha generat bastant malestar a les files locals de Liberals, que defensen que el cònsol menor hauria de ser del seu partit.

Fonts de DA han destacat la capacitat negociadora de Marsol per defensar la seva posició, tot i que en una situació límit probablement la candidata demòcrata hauria de cedir, una possibilitat que ara per ara no preveu. Tot apunta que L’A aposta per Víctor Pintos.

CERT MALESTAR PER L'ACORD AMB SDP A ORDINO

L’acord que Josep Àngel Mortés ha segellat per sumar el suport de Progressistes-SDP a Ordino no ha estat ben digerit per un sector minoritari del partit, que no es troba excessivament còmode amb la presència dels progressistes a les seves llistes, encara que no sigui al capdavant. Mortés compta amb la independent –dins de les files liberals– Eva Choy per ocupar el càrrec de cònsol menor en cas de revalidar la majoria a les eleccions comunals del 15 de desembre.

A Ordino queda per definir si Enric Dolsa podrà intentar recuperar el comú, si Berna Gaspà i Èric Bartolomé tindran la seva i, òbviament, com es concreta la presència del PS.

Toni Martí supedita tota l’estratègia del comitè parroquial de DA d’Escaldes a l’hora d’elaborar una llista per a les comunals del desembre. L’oposició frontal a una coalició amb els liberals condiciona l’elecció dels candidats que de manera explícita han de rebre el vistiplau de l’excap de Govern. Per això, els responsables del partit a la parròquia han posat sobre la taula els noms de Miquel Aleix i Núria Barquín per encapçalar la llista en un intent de frenar les exigències de Martí. Una opció que ha rebut el suport de Xavier Espot i Eric Jover, que són els que, juntament amb Sílvia Calvó, porten les negociacions en l’àmbit nacional. Amb Aleix i Barquín la capacitat de maniobra de Martí es redueix sensiblement. El primer és un històric a la parròquia des de l’època del Consell constituent que va tornar a presentar-se a les eleccions el 2011 amb el projecte de DA que liderava Toni Martí. Les dues legislatures de l’excap de Govern li va donar suport des de la Cambra amb cada cop més responsabilitats, convertint-se en un home de la seva absoluta confiança. Barquín va ser consellera de comú amb ell de cònsol major del 2007 al 2011 i després va tornar a ser elegida (fins al 2015) en formar part com a número tres de la llista victoriosa que encapçalava Trini Marín. El que és un altre factor clau en la maniobra per intentar controlar Martí. L’excap de Govern sap que compta amb el suport incondicional de Marín i de tota la resta del comú, que ha crescut políticament a la seva ombra. La cònsol s’oposa a una llista conjunta amb els liberals i com Martí és una ferma defensora de concór­rer en solitari a les eleccions.Les intencions del comitè par­roquial no tan sols topen amb els moviments de Martí, sinó amb el mateix Aleix, que no està convençut de tornar a la primera línia política un cop va deixar el Consell les eleccions passades. I la decisió final d’Aleix condiciona la de Barquín, que només hi anirà si forma ticket amb ell.Ni Aleix i Barquín són els candidats que impulsa la majoria comunal, que aposta perquè la consellera menor i de Finances de la corporació, Núria Gómez, lideri la llista a les comunals. Ara bé, els intents de Marín per convèncer-la són infructuosos i Gómez es resisteix a deixar el seu lloc a Andor­ra Telecom. Moviments polítics que passen sempre perquè l’excap de Govern mantingui la decisió de no presentar-se.El pes polític que conserva Martí a Escaldes és el que atura l’aparell del partit a beneir el pacte amb els liberals. Ni ell mateix és capaç de calibrar la bossa de vots que conserva després de vuit anys de cap de Govern, però sens dubte pot ser suficient per fer perdre les eleccions a una llista conjunta en favor del PS. L’oposició de Martí no és una qüestió parroquial, sinó que neix quan Xavier Espot negocia amb Jordi Gallardo l’actual Govern de coalició. Una alternativa que no ha perdonat i per això no donarà suport a una llista conjunta. Paradoxalment l’escenari desitjat per Martí per poder arribar a liderar la llista és que hi hagi pacte. D’aquesta manera es faria evident que amb la seva oposició seria una llista perdedora i per tant si DA volgués mantenir la parròquia hauria de recórrer a ell. O almenys això és el que Toni Martí pensa.