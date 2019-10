Tallers per als estudiants d'Educació per potenciar l'art

Els ministeris de Cultura, Educació i l'UdA han encetat una col·laboració per organitzar diverses activitats capitanejades pels futurs artistes de la residència Faber Andorra

Actualitzada 15/10/2019 a les 18:02

Redacció Andorra la Vella

Un acord de col·laboració entre els ministeris de Cultura, Educació i l'UdA permetrà organitzar tallers amb els residents de Faber-Andorra per "aprofitar tot el potencial de l'excel·lència professional i acadèmica dels residents" ha afirmat el Govern. L'objectiu és connectar els diferents sectors culturals i educatius del país amb l'àrea de treball que desenvolupi l'artista. D'aquesta forma es beneficiaran el màxim nombre d'estudiants d'Andorra.

El programa s'ha posat en marxa avui amb un taller de la investigadora, artista, escriptora i professora d'Història i Teoria de les Arts Irina Poleschuk que és resident a Faber Andorra. La professional ha ensenyat com es pot utilitzar l'art per treballar l'expressió del dolor amb els infants. De moment, el Govern ha confirmat que un total de sis professionals internacionals treballaran "el seu projecte a la residència i, com a contraprestació realitzaran una o dues activitats que reverteixin en la societat andorrana".