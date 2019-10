Un ferit greu en cedir una tanca i caure al Rec del Solà

La víctima va recolzar l’esquena, la protecció es va despendre i podria no haver estat cargolada

Actualitzada 14/10/2019 a les 12:37

Ricard Poy Andorra la Vella

Un jove va resultar ferit greu divendres de la setmana passada després de caure des d’una alçada d’uns sis metres al Rec del Solà. La caiguda es va produir, segons fonts properes al cas, quan el jove es va recolzar en una de les tanques de fusta que protegeixen la part del Rec que dona a l’exterior. Quan el jove, de nacionalitat andorrana, va posar l’esquena al damunt, la tanca de fusta es va despendre d’un dels extrems, mentre que de l’altre es va quedar fixa. L’efecte va ser com si s’obrís una porta i el jove va caure cap al buit. Concretament, el que va cedir va ser el pal superior de la tanca, ja que cada peça de protecció en aquesta zona del Rec compta amb un pal inferior i un per sobre. Els dos estan fets de fusta i subjectats per unes peces metàl·liques en els extrems.

Els bombers i el SUM es van desplaçar fins al lloc dels fets i el ferit va ser evacuat a l’Hospital. Els metges van determinar que s’havia fracturat set costelles, dues de les quals per diferents llocs, el pulmó inflamat i una vèrtebra molt malmesa. Va ser ingressat a l’UCI el dia del sinistre i es va passar sis dies fins que va ser passat a planta a mitjans de la setmana passada.

Una de les teories amb la qual es treballa és que la tanca no hagués estat cargolada d’un dels extrems, tot i que podrien haver-hi altres explicacions. L’entorn de la víctima considera que existia un problema greu de manteniment i que és especialment destacat en un lloc on un problema amb la protecció significa que una persona pot caure al buit.

La família del jove ja ha contactat amb un advocat perquè inici els tràmits per a una reclamació que inclogui tant les despeses hospitalàries com una indemnització pels danys soferts. Cal indicar que, a hores d’ara, quan el jove encara continua ingressat, és massa aviat per establir quines seran les seqüeles que pot patir.

