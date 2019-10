La reunió, que ha tingut lloc a Estrasburg, es centra en el desafiament que suposa la digitalització

Rosell participa en la trobada de ministres de justícia del Consell d'Europa Rosell durant la conferència de ministres de justícia del Consell d'Europa celebrada a Estrasburg SFGA

Actualitzada 14/10/2019 a les 19:49

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rosell, ha destacat que "els nous mitjans d'informació i de comunicació influeixen en la relació entre l'estat i els ciutadans com a eina per construir ciutats més obertes, transparents i representatives" en la conferència de ministres de justícia del Consell d'Europa celebrada a Estrasburg, una trobada que ha començat avui i s'extendrà fins demà.

La reunió, que presideix França, debat sobre la justícia a Europa "tenint en compte el desafiament que suposa la digitalitzacio" ha comunicat Govern. Rosell també ha incidit en què "s'ha de treballar en la consolidació d'un marc regulador que respongui als desafiaments de l'evolució tecnològica [...] per tal de promoure un govern just i solidari que afavoreixi un canvi cultural a les institucions públiques" per tal de complir amb l'Objectiu 16. Pau, justícia i institucions sòlides.