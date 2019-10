Detinguts quatre joves per portar onze armes blanques

La intercepció va tenir lloc al comú d'Andorra la Vella ahir diumenge

Actualitzada 14/10/2019 a les 13:20

Redacció Andorra la Vella

Un total de quatre homes no residents, d'entre 19 i 22 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat col·lectiva per l'exhibició d'armes blanques a una estació de servei del comú d'Andorra la Vella ahir al migdia. De forma immediata, els agents van registrar els joves que portaven un total de tres navalles automàtiques, cinc aerosols per la defensa, dos ganivets tipus catana i una porra extensible.

La matinada de dimecres, una dona i un home van ser arrestats com a presumptes autors de delictes contra la integritat física, la funció pública i l'honor, la primera, i contra la funció pública, l'honor i el patrimoni, el segon. Després de protagonitzar una desavinença de parella a la via pública, l'home detingut va mostrar una actitud desafiant amb la policia i va trencar d'un cop de peu un vidre del vehicle oficial. La dona detinguda, qui presumptament hauria agredit la seva parella, va proferir diferent injúries contra els agents.

Seguint amb els delictes de la seguretat del trànsit, els agents van detenir dissabte a la nit un home resident de 29 anys anys per donar una taxa d'1,99 grams d'alcohol per litre de sang en una parada rutinària. Un home resident de 59 anys va estar arrestat per donar positiu en el test d'alcoholèmia amb una taxa d' 1,59 grams d'alcohol per litre de sang en un altre control rutinari. La tarda de diumenge, un altre home resident de 61 anys va ser detingut amb una taxa d'1,36 grams d'alcohol per litre de sang després d'haver tingut un incident de trànsit amb els agents de circulació del comú d'Escaldes-Engordany.