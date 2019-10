Poca participació per reivindicar el Prat Gran

Els organitzadors esperen tenir bona resposta en la recollida de firmes i fer-les arribar al comú

La recollida de firmes i la protesta que es va dur a terme ahir el matí al Prat Gran d'Encamp com a senyal de protesta davant la decisió del comú de no voler comprar les parcel·les d'un dels punts neuràlgics de la parròquia va comptar amb poca participació a l'inici de la campanya, tot i que al llarg del matí van poder recollir més d'un centenar de firmes. La responsable de la protesta, Ariadna Blanch, de 13 anys, assegura que en el parc hi té tota la seva infantesa i assegura que moltes vegades les generacions més joves no se

#2 Un altre encampadà

(14/10/19 11:45)



#1 Encampadà

(14/10/19 08:37)