Marc Casal serà el número dos demòcrata a Canillo

Francesc Camp destaca la feina feta al comú per al qual serà aspirant a cònsol menor tant a finances com a urbanisme

El conseller de finances del comú de Canillo, Marc Casal Tomàs, serà el número dos de la llista demòcrata per a les properes eleccions generals. Casal ha estat l’elegit pel comitè electoral de DA a la parròquia per acompanyar Francesc Camp que aspira a ser cònsol major. La voluntat ha estat crear un tiquet complementari, ja que l’experiència de Casal durant vuit anys en el comú canillenc es considera que donarà un plus a la candidatura.

Francesc Camp va explicar ahir que la designació del conseller de finances del comú per a la llista dels demòcrates va ser fixada divendres, tot i que, segons altres fonts, ja feia dies que es tenia clar que ocuparia el segon lloc de la llista. Camp va incidir en “la tasca feta per Marc Casal al capdavant de finances, però també d’altres àrees com urbanisme, donen bona prova de la seva capacitat”. El fet de disposar d’un aspirant a cònsol menor amb experiència “de vuit anys al comú dona molta més seguretat perquè en cas que guanyem és coneixedor de tots els dossiers i de la tasca que ha realitzat l’equip de govern comunal que, a més, s’ha de catalogar com a molt bona”.

Un altre punt important que va remarcar l’aspirant a cònsol major és que és molt possible que “en aquestes eleccions hi hagi una majoria i una oposició, ja que tot apunta que hi haurà una segona llista”. L’experiència de Casal és “molt important perquè la dinàmica entre majoria i oposició es porta millor amb algú que ha estat portant els temes comunals durant tants anys”.

Cal recordar que en les darreres legislatures Canillo només va comptar amb una llista a les eleccions i per tant no hi ha hagut minoria comunal. Aquest avegada, però, s’està articulant una plataforma en què hi hauria inclòs el Partit socialdemòcrata, que vol plantejar una alternativa als demòcrates. Els integrants, de moment, es desconeixen.

