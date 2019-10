Embargament relaxat

El TS ha determinat que dos extreballadors de BPA que tenen embargades les indemnitzacions per acomiadaments rebin cada mes una part dels diners.

Mil euros al mes per a una de les processades en el cas Gao Ping, la primera de les causes obertes arran de la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA), i 2.000 al mes per a un altre dels acusats. Aquesta és la decisió que ha pres recentment la sala penal del Tribunal Superior de Justícia en dos autes relatius a dos recursos d’apel·lació contra la decisió del Tribunal de Corts d’embargar la quantitat corresponent a la indemnització resultant de la resolució del contracte laboral dels dos processats amb BPA. L’embargament l’havia dictat Corts en estar acusats de ser responsables