Els propietaris de pisos volen acabar amb la congelació dels lloguers

Els propietaris de pisos consideren que és una mesura “pedaç” i que s’han de valorar les conseqüències que genera

Actualitzada 14/10/2019 a les 06:31

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els propietaris de pisos demanen que s’eliminin les mesures de congelació. Consideren que és una mesura per guanyar temps i que també s’han de valorar les conseqüències que genera al sector de l’habitatge. “Nosaltres entenem que el sector està tensat i que és una mesura pedaç per sortir del pas, però també hem de tenir en compte les conseqüències”, va afirmar el president de l’associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), Pascual Gràcia. “S’ha de valorar que estàs bloquejant aquella gent que busca pis i vetant els inquilins a renovar per un període de cinc anys”, va afegir. Això es deu al fet que “Govern està obligant que els contractes es renovin un any i no cinc”, va indicar el president. Gràcia va remarcar que si “normalment cada any es renovaven un 10% dels arrendaments per exemple, aplicant aquesta mesura congelatòria durant dos anys consecutius, el que renovarem el tercer any serà un 30%. En un any s’agruparan les renovacions que s’haurien d’haver fet en tres anys”.

Des de l’associació creuen que les mesures actuals fan un efecte de bola de neu, i que quan es tregui aquesta acció “hi podrà haver una inestabilitat important, ja que no aporta estabilitat”, va manifestar Gràcia. De fet, l’immobiliari va matisar que part de la problemàtica rau “en l’estabilització del mercat”. “El diagnòstic és que hi ha una manca d’oferta de lloguer, i entre les mesures que es proposen no hi ha cap incentiu perquè s’augmenti la construcció”. Consideren que des de Govern s’haurien de plantejar “per què al mercat no hi ha aquest tipus de demandes, i haurien de posar sobre la taula la possibilitat d’estudiar modificacions de llei del sòl, si fa falta allotjament en règim de lloguer o abaixar la cessió d’aquests”.



Cessió comunal de terrenys

En referència a la mesura que va proposar Govern en el Consell de Ministres de la setmana passada sobre la cessió de terrenys per part dels comuns, Gràcia va assenyalar que “podria ser una possibilitat, però ara mateix es troba en un impàs”. El president va al·legar que en els sòls urbanitzables dels terrenys a la perifèria de les parròquies “es preveu que, en l’organització d’un pla parcial, hi hagi una part que es destini a la cessió de superfícies per a equipaments públics, i hi ha casos en què les administracions saben a què es destinarà, però n’hi ha que no ho saben”. Per aquest motiu, una de les reclamacions que realitzen des de l’associació és que s’utilitzin les eines de planificació que tenen al seu abast les corporacions, i reiteren que “no pot ser que només s’utilitzin com a mecanismes purament recaptatoris”, va considerar Gràcia.

També van assegurar que una altra de les possibles accions a tenir en compte és el cost de la cessió de terrenys a promotors privats. “El fet que l’import per cessió de superfície sigui un percentatge sobre un preu que estimen els comuns, i no d’acord amb el preu real, comporta que només sigui rendible construir pisos de luxe”, va explicar Gràcia. Els propietaris associen aquesta situació que les “corporacions estimen el producte com aquell més rendible o més car per maximitzar l’import al qual es comprarà”. Reclamen que la primera mesura per desestancar el sector “seria cobrar el percentatge de la cessió sobre l’edificació real i no un nivell impositiu per sobre de les possibilitats de la construcció real”, va destacar el president.



Pisos tancats

Quant a la possibilitat que els propietaris que disposen d’allotjaments que es troben tancats els cedeixin a Govern i aquest els rehabiliti i els ofereixi per a lloguer social, l’associació ho considera “una oferta interessant a estudiar”. I va afirmar que, “si algú té un pis que no està en condicions per a ser llogat i no li està donant rendiment, crec que molta gent estaria interessada a cedir aquell habitatge en desús”.

Els propietaris creuen que és bo que arribin immobles que no s’utilitzin i que donin un avantatge als sectors més vulnerables. La seva intenció és “aconseguir que hi hagi un mercat estable amb un creixement estable, i actualment tenim un mercat volàtil”, va indicar Gràcia. També va matisar que, des de l’APB,I “volem ser part de la solució i no del problema, i que ara s’estan aportant solucions puntuals, però el problema és que falta oferta i només l’aporta el sector privat”.