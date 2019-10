El Sipaag insisteix que els funcionaris han de poder tenir una segona feina

El sindicat demana que sigui un comitè tècnic d'organització i gestió qui decideixi en quins treballs podria existir un conflicte d'interessos

El Sipaag insisteix en el dret dels funcionaris per tindre una segona feina El president del sindicat, Lluís Anguita junt Marta Pujol durant una assemblea del Sipaag Eva Bosch

Actualitzada 14/10/2019 a les 18:11

Redacció Andorra la Vella

El Sindicat del Personal Adscrit a l'Administració General (Sippag) ha insistit en que els treballadors públics "han de tenir dret a una segona feina sempre que no presenti un conflicte d'interessos amb la desenvolupada a l'Administració Pública" en resposta a la darrera nota emesa des del Ministeri de Funció Pública que afirmava que els funcionaris no podien "exercir altres activitats professionals diferents de les que es deriven de la seva condició. Ni en el sector públic ni en el sector privat".

L'agrupació ha manifestat que en l'ultima reunió realitzada amb la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, i la secretària d'Estat, Lara Vilamala la primera va "transmetre la voluntat d'estudiar" que "sigui el Comitè Tècnic d'Organització i Gestió qui pugui decidir en quines feines hi hauria conflites d'interessos".