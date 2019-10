Més de 50 emprenedors es troben per no ensopegar “dos cops amb la mateixa pedra”

La xerrada amb més interacció, l’encapçalada per Aleix de Castellar sobre MyPoppins

Tenir una idea no serveix de res si després l’execució no és la cor­recta. Aquesta va ser la premissa de la xerrada que va fer Aleix de Castellar, un dels fundadors de MyPoppins, una de les aplicacions de referència en el món de la neteja a domicili a Espanya, ahir a la quarta trobada de joves emprenedors d’Andorra la Vella. Castellar va aconseguir que els més de 50 emprenedors que es van reunir al centre de congressos no només escoltessin els seus èxits, sinó que també prenguessin nota dels seus errors i és que “jo no soc cap expert en