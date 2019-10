Sans i Marsenyach no repetiran a les properes eleccions

Les discrepàncies amb el comitè local d’Encamp del PS i el desgast en són les causes

Els actuals consellers del Partit Socialdemòcrata al comú d’Encamp, Pere Marsenyach i Joan Sans, no repetiran a la llista de les eleccions comunals. Així ho han confirmat al Diari. Entre els motius que els han portat a fer un pas al costat hi hauria les desavinences amb el comitè local d’Encamp del Partit Socialdemòcrata, i el desgast acumulat pels anys de servei al comú.

Precisament Pere Marsenyach ha reconegut que els diferents anys al comú “desgasten” i que era el moment de “quedar-se a la banda”. L’actual conseller també ha manifestat que no donarà suport a cap llista en les properes

#1 RJ

(12/10/19 10:55)