El SEP vol que s'especifiqui l'estratègia per reduir eventuals

El sindicat decidirà en assemblea si s’adhereix a la demanda del Sipaag

La recentment escollida secretària general del Sindicat d’Ense­nyament Públic (SEP), Anna Mundó, va demanar que el ministeri d’Educació especifiqui l’estratègia que seguirà per reduir una setantena de les places eventuals que hi ha actualment al llarg de la legislatura, pretensió que va fer pública dimecres passat la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, durant la comissió d’Educació del Consell General. “Esperem que sigui cert i que s’especifiqui a la propera reunió, que ens diguin quina serà l’estratègia per consolidar setanta places”, va explicar la secretària general del sindicat que vol conèixer si la reducció de places eventuals es farà