El ministre Gallardo explora al BCN Tech City les possibilitats de negoci en tecnologia

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va visitar ahir el Barcelona Tech City amb l’objectiu d’explorar les possibilitats de negoci que ofereixen les últimes tecnologies, com ara per exemple el 5G i la biotecnologia en diferents camps com l’Alzheimer i l’ictus. Al Barcelona Tech City també es van mostrar altres tecnologies com ara els nous sistemes de pagament (biomètrics i sensorials) i les tendències en aplicacions per al sector turístic.

Amb el titular de Presidència, Economia i Empresa, també van visitar el Barcelona Tech City el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, Marc Galabert, el director d’Actua, Marc Pons,