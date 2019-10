El Govern adjudica les millores hidràuliques del riu Aixec d'Encamp per 474.000 euros

Actualitzada 12/10/2019 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

El Govern va adjudicar ahir per un import de 474.659 euros la fase 1 de les millores hidràuliques del riu Aixec i de les Pardines. Es tracta d’un projecte que ha d’estabilitzar la llera entre la CG-2 i el riu Valira, després que en un altre projecte ja executat es retiressin els blocs rocosos d’aquest tram. També va adjudicar els treballs per millorar l’accessibilitat al conjunt escolar de maternal i primària del Roc de Ciutat de Valls, a Andor­ra la Vella, per 171.747 euros.

L’executiu també va licitar ahir la segona fase de les actuacions de millora a la CS-335 de l’Aldosa, la fase 1 de les obres d’eixamplament de la CG3 entre la rotonda de la boca oest del túnel de les Dos Valires i la cruïlla amb la carretera secundària d’Anyós i la licitació dels treballs d’ordenació de l’aparcament de la zona de l’escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino