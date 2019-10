Vila assegura que continua buscant suport per fer una llista

Actualitzada 11/10/2019 a les 06:37

Lorena Giménez Andorra la Vella

Josep Miquel Vila assegura que continua buscant suport per liderar una nova llista de caràcter independent a Sant Julià de Lòria per a les pròximes eleccions comunals del 15 de desembre. “Nosaltres estem buscant suports i a partir d’aquí farem una llista”, va afirmar el cònsol major lauredià. Vila no va especificar de quins suports es tractava i va reiterar que continuen buscant la cooperació d’independents per conformar la nova candi­datura. En l’entorn del pacte entre DA i Desperta Laurèdia a Sant Julià, la coalició espera que el cònsol no concorri finalment a la contesa amb l’objectiu que només es presentin dues llistes als comicis, ja que amb tres Unió Laurediana té més possibilitats de guanyar.