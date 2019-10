Actualitzada 11/10/2019 a les 06:36

El cap de Govern, Xavier Espot, el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i la directora de l’entitat, Neus Mestres, es van reunir ahir per compartir opinions sobre l’estat del català i com l’executiu i l’ONG del català poden treballar plegats a favor de la llengua. Un dels temes centrals va ser l’exploració de vies de treball conjuntes per la projecció internacional del català.