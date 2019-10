Ros anuncia més línies d'FP al sistema espanyol

Espot va exemplificar les bones relacions amb l’acord per tractar els pacients de la Seu d’Urgell

Actualitzada 11/10/2019 a les 13:01

Òscar Serrano Andorra la Vella

L’ambaixador espanyol, Àngel Ros, va anunciar noves línies de formació professional, més enllà de les de turisme i farmàcia. Ho va fer ahir en un acte commemoratiu de la festa nacional d’Espanya en què no va voler avançar cap data: “Estem estudiant noves línies de formació professional i les farem públiques quan tinguin el vistiplau dels dos ministeris.” D’aquesta manera, va deixar clar que des del govern espanyol i andorrà s’està treballant en noves fórmules educatives i que no es tanquen a cap nova iniciativa: “No ens tanquem en aquestes dues, en volem fer d’altres, però de moment l’any vinent volem fer aquest primer pas.” Així doncs, Ros va descartar que el 2020 poguessin sortir noves FP, tot i que va demostrar l’esforç del sistema espanyol d’aconseguir un major reconeixement en el territori: “Estem mirant altres estudis. El sistema espanyol celebra 50 anys d’existència i vol evolucionar més.”

En el seu discurs, l’ambaixador també va voler enviar un missatge polític i remarcar el bon camí que segueixen les negociacions per a l’acord amb la Unió Europea i va aplaudir el consens. “És un element positiu que hi hagi el màxim consens possible. Al final, els andorrans tindran l’última paraula, però veig una possibilitat de futur per diversificar l’economia de país”, va dir Ros, que va felicitar el cap de Govern per la bona gestió de pactes presa fins ara. En aquests termes, Espot va treure pit i va valorar que “tinguem una política de mà estesa amb l’oposició en qüestions cabdals com l’acord d’associació amb la UE”.

Ros també va voler tocar el tema de la salut, però Espot va negar haver fet avenços amb la viabilitat de la radioteràpia o amb el conveni per tractar pacients de la Seu d’Urgell: “Estem estudiant, no només els detalls del conveni, sinó també l’abast que podria tenir. Evidentment, si s’instal·la la radioteràpia també es podria mirar d’ampliar.”

