Tretze empreses i un centenar de persones participen en el cinquè Workshop de la Seu

Un de cada cinc treballadors de la comarca de l’Alt Urgell està contractat per empreses del Principat i creua cada dia la frontera de la Farga de Moles per arribar al seu lloc de treball. La xifra, que en valors absoluts se situa en 1.602 treballadors transfronterers, la va donar a conèixer ahir l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, en el transcurs del Workshop ocupacional que es va organitzar per cinquè any consecutius.

Un centenar de persones i fins a tretze empreses amb places vacants, set de les quals andorranes i la resta de l’Alt Urgell, la Cerda­nya i el

