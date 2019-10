Actualitzada 11/10/2019 a les 06:35

Càritas i el nou equip del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut es van reunir ahir per compartir inquietuds i la feina que es du a terme en l’àmbit de l’acció social per tal de fer front i trobar solucions a problemàtiques actuals. Un dels punts va ser la renovació del conveni de col·laboració que dona suport als projectes socials de la institució per a la prestació de serveis.