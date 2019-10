Els clients de tabac econòmic seran “els afectats” pel topall

Actualitzada 11/10/2019 a les 06:37

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els consumidors de marques de tabac de baix cost seran els més damnificats per la implementació del preu mínim de 24,945 euros en la venda de cartrons. “Els clients que compraven productes més econòmics sí que es veuran afectats pel topall de venda, però la majoria de marques ja se situen prop d’aquest preu mínim”, va afirmar Raül Calvo, president de la Unió de Comerciants del Tabac. Calvo va dir que ja s’estan promovent reunions amb diferents fabricants de tabac per discutir la repercussió que tindrà en el futur per als comerciants. “Ara ja tenim una limitació que marca la referència del preu, i ens toca reunir-nos amb els productors per saber com afectarà els comerciants i garantir que seguim tenint el nostre marge de benefici”, va explicar Calvo.