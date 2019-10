El sindicat creu que la problemàtica afectaria menys de 100 treballadors

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) va aprovar ahir, per majoria en l’assemblea general, portar a la Batllia les presumptes irregularitats en la contractació de càrrecs de relació especial durant l’anterior legislatura. El president del sindicat, Lluís Anguita, va explicar que “un càrrec de relació especial, un assessor, hi és per assessorar [...], mai pot tenir comandament, ser el responsable d’un ministeri o d’un departament”. Anguita va explicar que tots aquests càrrecs tenien comandament, “tots eren els màxims responsables de ministeris o de departaments”, i que, a més, tenien delegació de signatura, “signaven pressupostos, documents o adjudicacions”,

#4 Miquel

(11/10/19 13:06)



#3 Felicitats

(11/10/19 08:04)



#2 Carla

(11/10/19 07:47)



#1 I?

(11/10/19 06:53)