Calvó destaca les oportunitats de la transició energètica La ministra de Medi Ambient participant a la jornada OBS. LA RÁBIDA

Actualitzada 11/10/2019 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va assegurar en el diàleg ministerial Oportunitats per a una transició energètica a Iberoamèrica, celebrat dimecres, dins del marc de la PreCOP25 que té lloc a Costa Rica, que la innovació per al desenvolupament sostenible “s’ha d’entendre més enllà de la tecnologia”. La ministra va posar en valor l’experiència de Costa Rica, “que aposta pel consens i el diàleg entre la ciutadania i les administracions en l’àmbit de transició energètica”. També va destacar la importància de la cooperació transfronterera per enfortir la col·laboració entre regions.

Finalment, Calvó va explicar que el sector privat andorrà està percebent la transició ecològica com una oportunitat i que per aquest motiu “cal ajustar les polítiques públiques a les necessitats de les empreses i a les exigències de la ciutadania i dels joves”.