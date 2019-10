La recusació del fiscal general pot ajornar la vista BPA

La recusació del fiscal general pot fer ajornar de nou el judici del ‘cas BPA’

La possibilitat d’una nova suspensió torna a planar per sobre del judici del cas Gao Ping, la primera de les causes vinculades a la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA). La causa seria la demanda de recusació del fiscal general, Alfons Alberca, presentada davant del Consell Superior de la Justícia (CSJ) per l’advocat Josep Antoni Silvestre, lletrat de quatre processats en el cas Gao Ping. El CSJ tenia previst ahir decidir sobre la recusació o com a molt tard dimecres de la setmana que ve. Finalment ho va fer ahir i el resultat va ser contrari als interessos de Silvestre,

#1 Pere

(10/10/19 08:38)