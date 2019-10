Una de les missions del futur Institut de l’Habitatge serà fixar la mitjana dels lloguers per zones i tipus de pis, una mesura per evitar augments desmesurats

El futur Institut de l’Habitatge s’articularà el primer trimestre del 2020. Serà un ens lligat al Govern que tindrà entre les seves missions ocupar-se d’elaborar un índex de preus de referència del mercat de lloguer, recopilant totes les dades per zones i tipus d’habitatge. Per fer aquest treball serà cabdal el recurs administratiu que es crearà perquè s’hi dipositin tots els contractes de lloguer. I què es pretén amb aquest índex de referència? El ministre d’Afers Socials i Habitatge, Víctor Filloy, va assenyalar que ha de ser una eina efectiva per evitar els abusos en els preus. L’índex serà públic,

